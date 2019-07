Fine settimana di eventi per la Fondazione Bruschi

Come in ogni edizione della storica Fiera Antiquaria, la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, propone nuovi eventi e percorsi speciali.

Si inserisce in questo programma la prima serata dell’iniziativa Yoga ad Arte: giovedì 4 luglio alle ore 20,30 nelle suggestive terrazze di Casa Bruschi, che permettono di godere l’atmosfera del sole che tramonta sulla Pieve di Arezzo, si terrà la lezione di yoga di circa un’ora e mezzo del Maestro Giuseppe Storani, con posti limitati al costo di 12 euro a persona.

Le giornate della Fiera Antiquaria di luglio, sabato 6 e domenica 7, saranno un’occasione privilegiata per visitare, oltre all’eclettica collezione custodita nel Museo Ivan Bruschi, anche la mostra recentemente inaugurata “Vento dal Nord. Dipinti e stampe di artisti nordici in Italia dal XV al XVIII secolo, da Giovanni Stradano a Paolo Fiammingo, Hans van Aachen e Matthijs Naiveu”: un’esposizione che rende omaggio alla massiccia presenza di artisti stranieri in Italia dal Rinascimento al Barocco.

Il percorso espositivo, a cura di Alessandra Baroni Vannucci, è allestito grazie ad una selezione di opere da collezioni private e in particolare dalla raccolta di valore del noto antiquario fiorentino Enrico Frascione, Presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia.

In particolare sabato 6 luglio alle ore 16,30 per i bambini e le famiglie è prevista la speciale visita guidata Un soffio di vento che trasporta nell’arte: indovinelli, racconti giochi e creazioni fantasiose per scoprire i tanti dettagli e personaggi che animano le opere degli artisti nordici. Un’esperienza di visita originale e insolita per avvicinare i più piccoli al mondo dell’arte, al costo di 5 euro a bambino per una durata di circa un’ora.

La proposta Un soffio di vento che trasporta nell’arte è in programma tutti i sabati pomeriggio dei mesi di luglio e agosto, sempre con diversi racconti e creazioni alla scoperta di nuovi dettagli.