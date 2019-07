Cade nel Castro con l’auto: salvato dai vigili del Fuoco

È finito con la vettura nel torrente Castro. L’automobilista stava facendo manovra all’altezza del passaggio a livello in via Marco Perennio quando è finito con la vettura nel dirupo lungo la strada che costeggia il torrente.

L’incidente è accaduto questa mattina intorno alle 10,30 ed immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco. Delicate le operazioni per recuperare l’automobilista prima e la vettura poi.

I vigili del Fuoco si sono calati nel torrente per poi trarre in salvo l’automobilista che è stato consegnato alle cure dei sanitari.

Per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Donato in codice giallo.