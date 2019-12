Fisascat Cisl: Maria Rosaria Esposito eletta Segretaria

Maria Rosaria Esposito, eletta all’unanimità dal Consiglio generale, succede ad Erina Nencetti che, negli ultimi quattro anni, ha ricoperto il ruolo di segretaria della categoria. La Esposito è impiegata in una cooperativa come responsabile dei servizi e si occupa di anziani e diversamente abili. Il Sindacato del Commercio, Terziario e Servizi ha anche eletto nella segreteria Salvatore Zoncheddu, impiegato Pam e Federica Ricci, impiegata Ipercoop.

In prima fila da anni, la nuova segretaria, si è sempre impegnata per un lavoro più giusto e dignitoso che riconosca la professionalità di chi, nel settore dei servizi, si occupa di fragilità. E’ un momento delicato, ha dichiarato subito dopo il voto che l’ha eletta, e siamo chiamati ad affrontare questioni spinose legate alla tutela dei lavoratori, al rinnovo dei contratti nel settore del terziario, del turismo e dei servizi. Ho accettato questo incarico importante, ha proseguito, nella consapevolezza di poter dare un contributo di esperienza maturato negli anni e sul campo.

In questo mandato è per me determinante poter contare sulla collaborazione di tutti coloro che mi affiancheranno. Per poter dare risposte è necessario uno sforzo corale per far fronte alle problematiche che quotidianamente si presentano così come proseguire quello fin ora fatto da chi mi ha preceduto. Il nostro sindacato vuol essere presente in quelle periferie del lavoro dove è necessario esserci a 360 gradi per dare risposte alle nuove esigenze di tutela di uomini e donne. Infine, ha concluso, un ringraziamento a chi mi ha preceduto e per il grande lavoro fatto.