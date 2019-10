Forze ordine, FI: “stanziamenti non adeguati in manovra. Lamorgese intervenga”

“Nella legge di bilancio 2020 non risultano adeguati stanziamenti economici a favore delle forze dell’ordine. Sono molte le difficoltà ed i problemi che riguardano migliaia di donne e uomini che ogni giorno lavorano a difesa dei cittadini e delle istituzioni: riordino delle carriere, rinnovo del contratto di lavoro, blocco degli aumenti contrattuali, miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia organizzativa delle forze di polizia e il mancato pagamento degli straordinari non retribuiti, bloccati da maggio 2018”.

Lo annunciano Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore, deputati di Forza Italia.

Per questo, Forza Italia ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, perché preveda opportuni stanziamenti per il comparto sicurezza e, al contempo, opportune modifiche alla legislazione vigente affinchè chi offende, minaccia o aggredisce gli appartenenti alle Forze di Polizia non resti sostanzialmente impunito. Il Coisp, lo scorso 29 ottobre, ha lanciato un segnale forte e chiaro al governo affinchè ponga la giusta attenzione nei confronti degli operatori del comparto sicurezza. Forza Italia sosterrà la loro battaglia in parlamento, a partire dalla manovra”, concludono.