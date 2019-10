Francesco Stopponi si conferma Campione Italiano Giovanissimi di Lotta Stile Libero

L’Atleta della Chimera non si ferma più e ancora una volta sale sul gradino più alto del podio, in questo anno speciale per lui.

Sabato scorso si è svolto al Pala Fijlkam di Ostia il Campionato Italiano Giovanissimi di Lotta Stile Libero, dove hanno partecipato circa centoventi atleti under 13. Il sodalizio amaranto ha partecipato con soli due Atleti, accompagnati dal Tecnico Roberto Stopponi.

Francesco Stopponi non si lascia intimorire dal salto di categoria e dover incontrare nuovi avversari in uno stile di lotta che non esalta le sue capacità, ma dove riesce a calarsi e divertirsi. Nemmeno dai problemi fisici che da due mesi lo costringono lontano dalla materassina ed a seguire una preparazione specifica. Stopponi mette tutti in riga e detta legge nella categoria fino a 41 kg.. Entrain gara ai quarti di finale contro il forte napoletano Caiazza, un incontro avvincente ed equilibrato dove l’aretino soffre inizialmente gli attacchi dell’avversario anche per i problemi fisici che lo frenano più del dovuto, il primo periodo lo vede sotto di quattro punti. Il secondo periodo è al cardiopalma, Francescoparte all’attacco, stringe i denti, sembra non risentire dell’handicap, dopo soli 54secondi recupera il gap portandosi in parità (6-6) e con un’azione rischiosa e spettacolare schiena l’avversario. Gli applausi del pubblico sottolineano la bravura dei due giovani lottatori.

In semifinale l’avversario è il molfettese Mastrofilippo tipo tosto,ma che è costretto a soccombere davanti a volontà edeterminazione del lottatore amaranto. Il pugliese cerca di limitare i danni ma l’aretino non gli lascia scampo chiudendo l’incontro ai punti (10-2). È nuovamente finale.

La finale con D’Ottavi delle FF.OO. Roma diventa una formalità. Infatti al lottatore della Chimera sono bastati 38secondi peratterrare il romano (8-0) ed aggiudicarsi il titolo tricolore Giovanissimi. Un’annata importante quella del promettente lottatore aretino che per un soffio non ha potuto calare il poker di titoli: tre medaglie d’oro e una d’argento ai Campionati Italiani gli hanno aperto la porta della squadra Nazionale Italiana Under 15 con la partecipazione al Campionato Europeo. Se il buon giorno si vede dal mattino.

Nella categoria 85 kg. Silviu Jeflea purtroppo non supera gli incontri di qualificazione.

Grande soddisfazione a San Giusto per la medaglia conquistata. Adesso si comincia a programmare e prepararsi per il prossimo anno sportivo che vede subito ad inizio anno la corsa al titolo tricolore.