Furti nei supermercati, banda sgominata dai carabinieri. Tre arresti

I carabinieri di Sansepolcro hanno sgominato un sodalizio composto da tre persone, dedito alla commissione di furti all’interno di supermercati.

A finire in manette due giovani donne ed un uomo, tutti di nazionalità rumena. I militari hanno portato a termine l’operazione durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio; notando il gruppo entrare e uscire più volte dall’interno di uno centro commerciale Valtiberino.

I carabinieri appostati in zona defilata hanno rilevato come i tre portassero fuori capi d’abbigliamento, flaconi di detersivo e profumi, credendo di non essere stati notati e sperando di essersi confusi tra la notevole folla che popola le aree dello shopping durante i giorni di festa.

Dopo averli bloccati e tratti in arresto in flagranza di reato per furto aggravato in concorso, i militari sono stati in grado di ricostruire gli spostamenti dei tre nelle ore precedenti al fermo, riuscendo ad attribuire al gruppo ulteriori due furti sempre ai danni di centri commerciali della zona.

La refurtiva, per un valore complessivo di circa 1000 euro, interamente recuperata è stata poi riconsegnata ai rispettivi aventi diritto.