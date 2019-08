Ginevra Parrini vince a Poppi la fascia di Miss Miluna Toscana

A Poppi vince la fascia di Miss Miluna Toscana 2019 Ginevra Fiore Parrini di

Orentano.

La bella concorrente orentanese con la conquista della fascia di

semifinalista nazionale oltre che a partecipare alla finale regionale di

Miss Toscana in programma per giovedi’ 22 agosto a Casciana Terme

partecipera’ di diritto alle prefinali nazionali che sono in programma dal

26 al 29 agosto a Mestre.

La manifestazione che si e’ svolta nella meravigliosa cornice di piazza

della Repubblica a Poppi e organizzata dalla Scuderia Etruria Racing e dalla

Scuderia Tuscany Sport Service con la collaborazione dell’Amministrazione

Comunale anche in questa edizione ha riscontrato un notevole afflusso di

pubblico.

La giuria della serata che era presieduta dal signor Cristiano Fiorini e

come segretario dalla signora Sara Trapani al termine di uno spoglio di

schede non molto semplice per dover eleggere la prima qualifica tra il

gruppo delle finaliste regionali in gara, ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata – Miss Miluna Toscana 2019 – GINEVRA FIORE PARRINI – do

Orentano (PI) – 20 anni – studentessa – H. 1,76 – capelli castani – occhi

castani – del segno del Capricorno.

2^ Classificata – Miss Seconda Classificata – GIULIA DURANTI – di Arezzo –

25 anni – commessa – H. 1,70 – capelli castani – occhi marroni – del segno

Ariete.

3^ Classificata – Miss Terza Classificata – CHIARA GORGERI – di S.Croce

sull’Arno (PI) – 19 anni – studentessa – H. 1,76 – capelli castano-chiaro –

occhi azzurri – del segno del Leone.

4^ Classificata – Miss Quarta Classificata – ALICE GUIDI – di Montignoso

(MS) – 19 anni – studentessa – H. 1,74 – capelli castani – occhi marroni –

del segno Bilancia.

5^ Classificata – Miss Quinta Classificata – VERONICA LO GIUDICE – di

Camucia (AR) – 18 anni – parrucchiera – H. 1,70 – capelli castani – occhi

marroni – del segno del Capricorno.

6^ Classificata – Miss Sesta Classificata – CLARISSA DI RENZONE – di

Sinalunga (SI) – 20 anni – studentessa – H. 1,71 – capelli biondi – occhi

castani – del segno del Leone.

La prima classificata e’ stata premiata dai signori Paolo Volpi presidente

dell’Associazione Sportiva Scuderia Etruria Racing e da Cristiano Fiorini

presidente della Scuderia Tuscany Sport Service ed ha ricevuto dal signor

Michele Goretti della Gioielleria Consumi di Poppi il gioiello messo a

disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La serata e’ stata brillantemente condotta da Raffaello Zanieri, mentre le

acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Roberta e

Valentina del salone Diva con sede a Poppi.

L’organizzazione della serata e’ stata curata dall’agenzia Syriostar di

Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la

Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari

e di Alessio Stefanelli.

Il prossimo appuntamento con le finali regionali dei titoli satellite per la

Toscana e’ in programma per sabato 10 agosto al campeggio Pappasole di Torre

Mozza di Piombino dove verra’ eletta Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2019.