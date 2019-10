Giornata di formazione per gli amministratori di condominio aretini

Appuntamento alle ore 9 all’Hotel Minerva di Arezzo in via Fiorentina 4. Tra gli argomenti che saranno affrontati: sicurezza e prevenzione incendi, ordine pubblico, formazione obbligatoria, criteri di nullità o annullabilità delle delibere condominiali. Fra i relatori anche il comandante dei Vigili del fuoco di Arezzo ingegner Nicola Ciannelli, il comandante della Polizia Municipale di Arezzo Cino Cecchini e il presidente nazionale di ANACI ing. Francesco Burrelli.

Sicurezza e prevenzione incendi, ordine pubblico, formazione obbligatoria, criteri di nullità o annullabilità delle delibere condominiali. Saranno questi i principali argomenti da affrontare nel corso della giornata formativa pensata per gli amministratori di condominio, dal titolo “L’amministratore, una tutela per il condominio”, che si terrà sabato prossimo (19 ottobre 2019) dalle ore 9 alle 18.30 nell’Hotel Minerva di Arezzo.

Ad organizzarla, con la collaborazione della Confcommercio, è ANACI, l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari. “Amministrare un condominio richiede oggi una professionalità sempre più elevata, per essere pronti ad affrontare ogni evenienza risolvendola a prova di legge”, sottolinea il presidente della sezione aretina di ANACI Antonello Turrioni, “dobbiamo tenere presenti tutela e interessi di tutti i condomini, portando a sintesi le loro necessità. Ogni pressappochismo è bandito. Ecco perché puntiamo molto sull’aggiornamento continuo della categoria con eventi come quello di sabato 19”.

I lavori si apriranno alle ore 9.15 con i saluti del presidente Antonello Turrioni e proseguiranno fino alle ore 18.30. Tra i relatori che interverranno il comandante dei Vigili del fuoco di Arezzo ingegner Nicola Ciannelli, il comandante della Polizia Municipale di Arezzo Cino Cecchini, l’avvocato Luca Santarelli e la dottoressa Monica Del Toro. Presente per l’occasione anche il presidente nazionale di ANACI ing. Francesco Burrelli.

Per partecipare all’incontro, basta prenotarsi via email scrivendo ad anaciarezzo@anaciarezzo.it oppure telefonare allo 057524108. I soci di ANACI possono invece iscriversi direttamente sul sito dell’Associazione.