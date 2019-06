Giostra del Saracino la diretta: manca poco alla sfida al buratto

È la notte della sfida al buratto re delle Indie dove i quattro popoli avranno il cuore in gola fino all’ultimo colpo sperando che la voce dell’Araldo sia solo per loro. Tutti hanno la giusta motivazione per cercare di aggiudicarsi la Lancia d’Oro dedicata a Pietro Benvenuti.

Partendo in ordine di estrazione delle carriere Porta Sant’Andrea lancia la sfida per andare oltre lassù dove non è mai stata in cima all’albo d’Oro solitaria.

Porta Crucifera di rimando vuol tornare prima e solitaria nella classifica delle vittorie per riassaporare la gioia della vittoria che manca dal 2015 e comincia già a pesare.

Porta Santo Spirito uscito vincitore a settembre 2018 avrà l’occasione per agganciare la coppia di testa e continuare la serie positiva.

Per ultimo Porta del Foro che più di tutti ha bisogno di una vittoria dopo dodici anni di astinenza e riportare il popolo alla gioia dopo tanti anni di sofferenza.

Nelle accoppiate non ci sono novità:

Porta Sant’Andrea manda in piazza Tommaso Marmorini su Sibilla e Enrico Vedovini con l’esordiente Conte Darko di Gazzara. Porta Crucifera con i suoi giovani cavalieri Adalberto Rauco su Pia e Lorenzo Vanneschi in sella a Carlito Brigante. Porta Santo Spirito vede Elia Cicerchia su un nuovo cavallo Olympia e Gianmaria Scortecci su Doc. La coppia di Porta del Foro è composta da Davide Parsi su Nuvola e Gabriele Innocenti su Grace Coloner (Chicca).

La festa di Arezzo e degli aretini che coinvolge tutte le generazioni attraverso i colori del proprio quartiere con amore e passione.

Adesso però si fa sul serio tutti con il fiato sospeso fino all’ultima carriera quella che dovrà decretare il vincitore.

La settimana di prove ha fatto capire che questa sera la battaglia sarà molto serrata i due quartieri più avanti Santo Spirito e Sant’Andrea hanno l’esordio di due cavalli in piazza nella edizione notturna e questo spesso crea qualche problema ai cavalli. Uno scoglio complicato che non può dare certezze come altre cavalcature in passato riuscivano a dare. Gli altri due sono cresciuti molto durante questo inverno e questa sera potrebbe essere l’occasione giusta per fare lo sgambetto a gialloblù e biancoverdi.

Manca poco al colpo di mortaio è il momento in cui le parole non contano più.