Giovedì 22 agosto Memorial Randellini: previste modifiche alla circolazione nel centro storico

Giovedì 22 agosto è in programma l’XI° Memorial Lorenzo Bamba Randellini, gara podistica organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito in collaborazione con Atletica Sestini. Sono quindi previste alcune modifiche alla circolazione.

A) dalle ore 18 alle ore 23 del 22 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in piazza San Jacopo e nel tratto di corso Italia antistante alla piazza medesima.

B) dalle ore 20.30 alle ore 23, nel percorso di seguito riportato e nelle strade che vi si immettono, la circolazione veicolare è interrotta per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.

Percorso: piazza San Jacopo (partenza), corso Italia, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco, via Petrarca, pista ciclabile di viale Piero della Francesca, piazzale della Repubblica, via Spinello, corso Italia, via Niccolò Aretino (arrivo). Il percorso è ripetuto due volte dai partecipanti alla gara amatoriale, la cui partenza è prevista alle ore 20.30, e tre volte dagli atleti che, partendo alle ore 21.15, partecipano alla gara competitiva;

C) nei medesimi orari, nelle strade limitrofe vengono adottate le seguenti modifiche alla circolazione veicolare:

i veicoli che, provenienti da via di San Clemente, percorrono via Garibaldi in direzione via Guido Monaco, giunti all’altezza dell’intersezione con via San Lorentino, hanno l’obbligo di svolta a destra;

i veicoli che, provenienti da via Cavour, piaggia di Murello e via XX Settembre, percorrono via San Lorentino, giunti all’intersezione semaforica con via Garibaldi, hanno l’obbligo di proseguire la marcia a diritto.