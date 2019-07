Giro del Casentino: la storica gara ciclistica, in programma domenica 18 agosto

Cenni storici, curiosità, programma dell’evento e tabella di marcia: venerdì 2 agosto alle 17 sarà presentato nella sede della Provincia lo storico Giro del Casentino, arrivato quest’anno alla sua 103° edizione. Presenti tra le autorità la presidente della Provincia Silvia Chiassai, l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Lorenzo Remo Ricci e il vice presidente e sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini.

Durante la presentazione del percorso saranno proiettate delle immagini storiche della gara che quest’anno rende omaggio ai 100 anni dalla nascita del grande campione Fausto Coppi che nel 1939, esattamente 80 anni fa, vinse il Giro del Casentino. Il tracciato proprio in onore di Coppi ripercorrerà in parte il percorso che lo portò nel gradino più alto del podio casentinese, partendo dal Corsalone e toccando Soci, Poppi, Bibbiena, Chitignano, Rassina, Subbiano e scendendo verso Arezzo per poi risalire e tornare al Corsalone.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con aperitivo offerto ai presenti. “Il mio ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione comunale va agli organizzatori dell’evento, agli sponsor, alle forze dell’ordine, a tutto il personale impegnato sul campo, in modo particolare ai tanti volontari che con il loro prezioso lavoro contribuiscono alla riuscita dell’evento – ha commentato il sindaco di Chiusi della Verna Giampaolo Tellini – anche quest’anno il comune si schiera in prima fila a fianco della macchina organizzativa per garantire al meglio la riuscita di questo storico appuntamento sportivo, che accende i riflettori sul nostro territorio. Qui tanti anni fa si conobbero Coppi e Bartali, qui oggi si incontrano campioni di oggi e di domani”.