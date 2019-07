Gli incassi della 138esima Giostra del Saracino

La 138esima edizione della Giostra del Saracino ha realizzato il sold out in ogni settore delle tribune A, B e C e tra i posti in piedi. Sabato 22 giugno erano presenti in totale in Piazza Grande, tra tribune e posti in piedi, 3.841 spettatori che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.270,50 euro.

Per la Prova Generale di giovedì 20 giugno erano presenti di 2.996 spettatori con un incasso totale di 15.173 euro.