Grande partecipazione al dibattito sulla sanità della Fp Cgil di Arezzo

tre incontri sulla salute ispirati ai disegni di anatomia di Leonardo Tre interessanti incontri ispirati aisi terranno adnel corso del 2019, anno del cinquecentenario dalla morte del Genio di Vinci. La proposta e l’organizzazione sono curate dal dottor Maurizio Checcaglini. Hanno aderito con il loro patrocinio i Comuni di Anghiari e Sansepolcro, il Museo della Battaglia e di Anghiari, il Progetto Valtiberina, il Panathlon Valtiberina, l’Associazione Pro-Anghiari e Aboca innovazioni per la salute. I tre appuntamenti, relativi al temaavranno luogo nellae saranno ad ingresso gratuito:I relatori saranno la dottoressa(storica dell’arte di Anghiari), il professor(primario ortopedico di Firenze) e lo stesso dottor(medico dello Sport di Anghiari). Dopo i congressi effettuati nei primi anni del duemila e dedicati esclusivamente ai medici, ecco un nuovo calendario di eventi di carattere divulgativo e riservati alla popolazione. “Il filo conduttore – ha spiegato il– sarà la storia dei disegni di anatomia e degli scritti di Leonardo, l’obiettivo sarà metterne in evidenza la validità e l’attualità, per fornire, come intendeva Leonardo, conoscenze e strumenti affinché ciascuno possa ingegnarsi a mantenere il proprio stato di salute”. “È con grande piacere che abbiamo sostenuto l’iniziativa del dott. Checcaglini – dichiara, direttore del Museo della Battaglia e di Anghiari – ed è significativo costatare come questa celebrazione abbia messo in evidenza gli aspetti del Leonardo umanista. Come museo è la chiave di lettura che stiamo sviluppando in vista dell’apertura delle grandi mostre di maggio e settembre”.