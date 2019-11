Grande struttura di vendita a Ceciliano? Confesercenti si prepara a ribadire il No. Presente all’incontro del 14 novembre

Confesercenti continua a tenere alta la guardia sul commercio aretino e il timore che in città si allarghino altri spazi destinati alla grande distribuzione. Dopo l’osservazione presentata al piano strutturale sulla Carbonaia adesso Confesercenti tiene gli occhi aperti sull’ipotesi di realizzazione di un grande parco commerciale a Ceciliano. È in programma per il 14 novembre la conferenza dei servizi relativa alla realizzazione di una grande struttura di vendita a Ceciliano in variante allo strumento urbanistico. Un appuntamento al quale l’associazione di categoria sarà presente.

“Abbiamo da tempo fissato in agenda” spiega il vicedirettore di Confesercenti Valeria Alvisi “l’appuntamento per giovedì prossimo convocato tramite avviso pubblico. Andremo alla conferenza dei servizi per ribadire il no, espresso in più occasioni duranti gli anni passati nella convinzione che la città e il tessuto economico non senta la necessità di costruire l’ennesimo parco commerciale”. “Tra l’altro” ricorda Alvisi “il nuovo piano strutturale e quello operativo che l’amministrazione comunale sta predisponendo non prevede espansioni commerciali in quell’area e quindi l’eventuale variante sarebbe incomprensibile.

Sul tema delle maxi strutture commerciali abbiamo presentato addirittura un’osservazione al piano strutturale relativamente alla Carbonaia in modo da scongiurare l’eventuale realizzazione di una maxi struttura commerciale in quella zona. È questa la linea di Confesercenti e del commercio al dettaglio che ha bisogno di essere tutelato, promosso e valorizzato anche nell’interesse delle strade commerciali e del nostro bellissimo centro storico”.