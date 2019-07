Grande successo a Camucia per la sfilata sotto le stelle

Serata di grande successo quella della terza edizione dell’evento “L’amore va sempre di moda, la storia dell’abito da sposa e tanto altro”, che si è svolto giovedì 25 luglio organizzato dal centro commerciale “I Girasoli” di Camucia in collaborazione e con il contributo di Confesercenti ed il patrocinio del Comune di Cortona.

Il clou della serata è stato la sfilata sotto le stelle; protagonisti gli abiti da sposa dagli anni ’40 al 2000, assieme ai gioielli, agli occhiali, alle scarpe, alle borse, all’intimo e agli abiti della sartoria Silvia.

Grande interesse e successo hanno riscosso i balletti della scuola di danza classica e moderna di Camucia, diretta da Stefania Gnagni e le esibizioni canore di Gaia Mazzoli.

“Siamo particolarmente soddisfatti – commenta Lucio Gori responsabile per la Confesercenti Valdichiana – del successo delle serata. L’iniziativa è stata possibile grazie alla capacità di fare squadra delle attività che hanno aderito con la consapevolezza dell’importanza di unire le forze per valorizzare e animare le loro realtà commerciali”.

“Ospiti della serata” aggiunge Gori “sono stati il Sindaco Meoni ed il presidente del consiglio comunale Carini. Crediamo che anche la nuova amministrazione comunale abbia apprezzato l’evento e che anche in futuro sosterrà la manifestazione”.

Ed ecco le aziende protagoniste dell’evento: Lavanderia ecologica, gelateria “Sette voglie”, estetica vera Trucco Spose, Fotomaster Foto, Osvaldo Pericoli Calzature, scarpe e borse, bar “I girasoli”, “Immagine ottica” occhiali, Tabaccheria-Non Solo Fumo Bigiotteria, Fiori e Idee…Marilena Bouquet Spose, Vittoria Assicurazione, Tendenza Acconciature Spose, Silvia Abiti da Sposa, L’Angolo costumi e Intimo donna, L’albero del sole abbigliamento bambini.

Il ringraziamento va alla Coop per il sostegno alla manifestazione, a all’azienda “Un mondo di spezie” di Tanasca Sanda Simona per il sostegno logistico.