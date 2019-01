Grm Club Arezzo fa visita al Cortona

La dodicesima giornata del campionato regionale di serie C vedrà in andare in scena l’ennesimo Derby aretino, i Botoli sono chiamati a confermare la buona prestazione offerta nel turno precedente di campionato, questa volta però davanti ci sarà Cortona, una delle formazioni, sulla carta, pretendenti alla promozione. Squadra composta da giocatori molto esperti che hanno militato in categorie superiori come i vari Cittadino, Lipparini, Bastianini etc.. sarà quindi una ardua impresa per i neroamaranto portare a casa dei punti da questa trasferta.

Il Cortona è reduce da una cocente sconfitta per 3-0 rimediata nell’ostico campo di Foiano, avrà quindi i denti piu che affilati per conquistare una vittoria casalinga.

“sarà una partita durissima”, -commenta coach Bisaccioni- “noi veniamo da un buon risultato e dobbiamo continuare a crescere nel gioco, i derby si vincono anche con il carattere e sono sicuro che i miei ragazzi si faranno trovare pronti a lottare su tutti i palloni”

L’appuntamento è per Sabato 12 Gennaio alle ore 21:00 al palazzetto di Terontola.