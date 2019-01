Grm Club Arezzo ospita la Savinese

Prima partita dell’anno e primo Derby cittadino si svolgerà questo sabato 5 Gennaio il match valevole per la undicesima giornata del campionato regionale di serie C.

2019 che si apre subito con una sfida intensa per i Botoli che dovranno riscattare le ultime non impeccabili uscite ma come si sa i Derby nascondono sempre molte insidie e le partite dopo le soste sono sempre dei grossi punti interrogativi.

La formazione savinese viaggia in nona posizione a soli due punti dagli aretini che sono ancora nella bagarre della parte centrale di classifica in sesta piazza in coabitazione con il Colle val d’Elsa e a soli tre punti dal quarto posto.

Un campionato che fino ad oggi si è rivelato molto equilibrato con colpi e arresti a sorpresa da parte di quasi tutte le formazioni, un leggero solco scavato dalle tre prime squadre mentre una classifica molto corta nella parte centrale dal 4^ al 10^ posto in pochissimi punti.

Coach Bisaccioni prima del match “ sarà una gara molto delicata l’avversario è di tutto rispetto, dobbiamo cercare una prestazione senza commettere troppi errori che sono la causa dei punti lasciati per strada fino ad oggi, i miei ragazzi sono in grado di giocare una ottima pallavolo e sono sicuro che ritroveremo il miglior assetto prima possibile, siamo un bellissimo gruppo -prosegue il coach neroamaranto- i ragazzi giovani si sono ben integrati ed è ora che dimostrino le ottime qualità che hanno in campo a partire da questo Sabato”.

L’appuntamento è alle ore 18:00 alla palestra Itis di Arezzo.