Fiera Antiquaria di novembre: un’occasione per scoprire la mostra Incanti, con le opere di Rousseau, Magritte, Severini e Savinio esposte alla Fondazione Bruschi

Proposte speciali per le famiglie che visitano il Museo con i bambini!

Sabato 2 e domenica 3 novembre, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, sarà possibile visitare la mostra organizzata dalla Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, Incanti. Episodi della pittura europea al tempo delle avanguardie, che presenta opere di Henri Rousseau il Doganiere, Gino Severini, René Magritte e Alberto Savinio.

Un’occasione speciale per ammirare quattro maestri della modernità a confronto all’interno della Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, ciascuno con un’opera che suscita un particolare incanto.

Nell’esposizione è presente un ampio spazio dedicato alla didattica, con una sala interamente allestita per la migliore fruizione da parte dei più piccoli. Grazie all’offerta speciale di sabato 2 e domenica 3 novembre dedicata alle famiglie, sarà possibile accedere al Museo Bruschi con ingresso ridotto a 9 euro per due adulti e un bambino, visitando la mostra Incanti con l’opportunità di far sperimentare ai bambini da 5 a 12 anni i giochi e le proposte creative della mostra. Espedienti didattici, suggestioni e confronti che sveleranno mondi incantati, non solo quelli dipinti da Magritte, Rousseau, Severini e Savinio, ma innumerevoli altri che i bambini creeranno con la loro fantasia.

Da segnalare che mercoledì 6 novembre alle ore 17,30 si terrà alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi un incontro ad ingresso gratuito con Ludovica Sebregondi, curatrice della mostra Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso in corso presso Palazzo Strozzi a Firenze. La Dott.ssa Sebregondi presenterà l’esposizione ripercorrendo la gestazione del progetto, il backstage dell’allestimento, raccontando le opere e insieme la biografia di Natalia: una donna straordinaria, con la sua “vita all’avanguardia”.

All’incontro interverranno il Presidente della Fondazione Ivan Bruschi, Renzo Parisotto e il Conservatore della Fondazione, Carlo Sisi.

Info:

Fondazione Ivan Bruschi, Corso Italia 14 – Arezzo, tel. 0575/354126.

Aperti dal martedì alla domenica con orario 10.00-13.00 / 14.00-18.00

casamuseobruschi@gmail.com @museobruschi

www.fondazionebruschi.it facebook.com/casamuseo.ivanbruschi