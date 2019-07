iGeneration – Get Together Mini

Nuovo appuntamento con iGeneration, la rubrica di Arezzoweb.it interamente dedicata all’High Tech.

Dai motori agli elettrodomestici, dai videogiochi all’audio, dai cellulari ai computer, tutto questo è iGeneration, ogni martedì alle ore 10.00.

Oggi parliamo di un prodotto non nuovissimo ma straordinario.

Get together mini è un diffusore di House of Marley dal look classico che si fa piacere al primo sguardo.

House of Marley è l’Azienda specializzata in dispositivi e periferiche audio fondata e gestita dagli eredi di Bob Marley.

Get together mini è un diffusore che di mini, in realtà, ha solo il nome: misura infatti 7.6 x 30 cm (9.39 cm di profondità, quindi posizionabile nella fascia media degli speaker Bluetooth) ed equipaggiato con due woofer da 2.52‘’ e due tweeter da 0.75‘’ e un amplificatore di potenza di 12 watt per due canali.

L’autonomia dichiarata di 10 ore si raggiunge con una carica di circa 4 ore, con la possibilità di caricare uno smartphone grazie al connettore USB-A posto nella parte posteriore, appena più in alto del connettore Micro USB per la ricarica e il Jack audio per l’ingresso analogico.

Come tutti i prodotti House of Marley un pizzico di fascino c’è a partire dall’aspetto, con l’utilizzo della parte in legno frontale che richiama un look estremamente classico e di una epoca passata o comunque di una categoria di prodotti Hi-Fi ad alto profilo.

Anche il rivestimento in tessuto laterale impreziosisce il tutto con tocco di originalità.

In mano il Get together mini pesa il giusto, non lascia indifferenti e piace, un po’ per l’uso dei materiali un pò per la forma che ben si presta a diverse superfici e ambienti.

Get together mini è ricco di tecnologia.

Il chip Bluetooth è 4.1 e il connettore USB-A sul retro per la ricarica di uno smartphone sono caratteristiche importanti per chi si muove molto e ama un prodotto che sia polivalente.

Musicalmente, il Get together mini suona benissimo, con un timbro importante e attento a tutte le frequenze.

Il suono appare caldo ma definito, ottimo con i brani nei quali spicca chiaro il timbro vocale.

L’uso dei bassi è ben ponderato.

Elegante, classico e con una buona risposta sonora, capace di esaltare le frequenze vocali Get Together Mini si comporta bene un po’ in tutti i generi.

La forma è pratica e il connettore USB per la ricarica di un altro device è un plus interessante.

Si tratta di uno speaker di valore, che fa la sua bella figura tanto in camera a fianco di un MacBook Pro quanto al campo di basket connesso ad un iPhone.

Il costo è davvero molto contenuto, 99 euro nella versione black.