iGeneration – Pure Cool Me

Durante il primo incontro tra la Regina Elisabetta e il nuovo premier britannico Boris Johnson alle loro spalle è stato più volte inquadrato un oggetto molto particolare.

Gli spettatori hanno potuto apprendere che nelle sale nobili di Buckingham Palace si usano gli apparecchi di Sir James Dyson per garantire aria fresca e pura.

Si tratta infatti del nuovo purificatore d’aria Pure Cool Me disegnato per l’ufficio ma pensato anche per casa, adatto a stare sopra una scrivania e funzionare in ambienti non grandi.

Design bladeless, cioè senza ventole visibili, ma senza più un cerchio o un’ellisse vuota da cui esce l’aria.

Sopra la base cilindrica del Pure Cool Me si trova infatti una sfera nera o bianca, incastonata nel corpo della macchina, e l’aria sembra provenire dal centro della sfera, nonostante sia chiusa ermeticamente.

L’aria in realtà viene emessa ai bordi, convogliata al centro e poi spinta fuori in un fascio compatto.

È possibile inclinare fisicamente la palla per variare l’angolo verticale del flusso, a seconda che il Pure Cool Me sia posizionato su un comodino o una scrivania.

Le dimensioni importanti della base si spiegano con il fatto che il Pure Cool Me ospita un filtro per la purificazione dell’aria, anzi due: uno ai carboni attivi e uno Hepa.

Secondo Dyson l’apparecchio è in grado di bloccare la maggior parte degli allergeni e degli inquinanti, dai pollini ai gas di scarico delle auto.

Un piccolo display circolare fornisce informazioni sulla qualità dell’aria nella stanza.

Il nuovo design aumenta la potenza del flusso d’aria.

L’apparecchio è molto silenzioso, e al minimo non disturba affatto nemmeno di notte (inoltre c’è un timer per regolare spegnimento dopo un certo periodo di tempo, fino a 4 ore).

È anche possibile impostare un movimento oscillatorio di 70 gradi nel caso in cui non si desideri un getto d’aria focalizzato.

Tutte le funzioni sono controllate tramite un tasto sul retro o un piccolo telecomando, che si aggancia magneticamente al corpo del ventilatore.

Il Pure Cool Me non si può esattamente definire economico, con i suoi 349 euro di listino.

Se ne vale la pena sta a ciascuno deciderlo.

Dyson è una garanzia per funzionalità, design, affidabilità e assistenza.

Il Pure Cool Me è perfetto anche per la cucina: i suoi filtri eliminano perfino i fumi di cottura e il suo effetto rinfrescante è utilissimo, non solo d’estate.