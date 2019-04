Il 9 aprile è l’Open Day nel campus del Pionta

Rivolto agli studenti delle scuole superiori, ai loro insegnanti e alle famiglie, sarà un’occasione da non perdere per ricevere tutte le informazioni utili per la scelta del corso di laurea

Il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Università di Siena, con sede ad Arezzo, organizza martedì 9 aprile l'Open Day rivolto agli studenti degli istituti di istruzione superiore, ai loro insegnanti e alle famiglie. Sarà un'occasione da non perdere per visitare il campus universitario del Pionta (viale Cittadini) e per ricevere tutte le informazioni utili a orientarsi in vista della scelta del corso di laurea. Durante la giornata, che si aprirà alle ore 9,30 in aula magna, gli studenti potranno conoscere tutti gli aspetti della vita universitaria e i servizi organizzati per loro attraverso lezioni accademiche, visite guidate all'interno delle strutture didattiche (laboratori e biblioteche), incontri con i docenti e gli studenti tutor. Il programma della giornata e tutte le informazioni sui corsi di laurea del Dipartimento universitario sono pubblicate nella pagina www.dsfuci.unisi.it/it/notizie/open-day-gli-studenti-delle-scuole-superiori-9-aprile-nel-campus-del-pionta