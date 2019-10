Il Circolo Artistico apre le porte al mondo della scienza

Martedì 5 Novembre alle ore 18.00, nel salone delle feste del Circolo Artistico, il prof. Roberto Neri, Direttore dell’Istituto di Radioastronomia Millimetrica di Grenoble ( IRAM ) proporrà una relazione dal titolo “Buchi neri e lenti gravitazionali”.

L’evento risulta di particolare rilievo dal momento che il relatore fa parte del team scientifico che nella scorsa primavera ha fotografato un buco nero.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino un argomento che ha occupato le cronache dei mass media negli ultimi mesi ed anche per comprendere la realtà della ricerca scientifica in Europa, che vede nell’Istituto di Grenoble uno dei centri più significativi nell’ambito dell’astrofisica. L’IRAM, fondato nel 1979 e gestito con una collaborazione franco-tedesco-spagnola, ha come attività principale lo studio della materia prevalentemente fredda nel sistema solare, nella nostra Via Lattea e in altre galassie al fine di determinarne la composizione, i parametri fisici e la storia, così da poter comprendere l’evoluzione dell’Universo.

Il Circolo Artistico con questo evento vuole dare un contributo alla divulgazione del sapere scientifico, sempre più auspicabile soprattutto tra il pubblico giovanile.