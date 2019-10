Il giovedì trionfa il gusto con le Cene in Baita. Dal 21 novembre

Anche quest’anno nell’ambito del Villaggio Tirolese, che torna nella splendida location di piazza Grande, si rinnoverà ogni giovedì l’appuntamento con le cene gourmet nella grande baita.

Primo appuntamento giovedì 21 novembre con la caratteristica cena fusion toscano-tirolese. Un menù che spazierà dagli spaztle al cinghiale, dal cibreo aretino al galletto.

Seconda serata gourmet in programma giovedì 28 novembre: con polenta, carpacci di carne salada, risotto mantecato, cervo e tartare di mele al gewustraminer. Un’esperienza unica alla ricerca culinaria toscana e tirolese.

Speciale anche la terza serata tutta a base di pasta: giovedì 5 dicembre, infatti, arriva in piazza Grande il giro pasta della Gina e della Giulia. Pasta rigorosamente fatta in casa dalle sapienti mani di Gina e Giulia, le nonne della tradizione culinaria aretina.

Il 12 dicembre protagonista la cruditè di terra e di mare. Tra plateau royal e una selezione di tartare di manzo.

Chiuderà il ciclo degli appuntamenti culinari la Cena in Rosso, una serata fashion, con outfit rigorosamente con il colore del fuoco, il red!. A far da padrone in un menù creativo il cioccolato che contaminerà piatti come la battuta di Fassona e il tortino di zucca, o le crespelline e l’anatra.

Per prenotare: 0575 295894 oppure 0575 21033. Per dettagli sui menù www.facebook.com/events/743983282685724/