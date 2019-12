Il Mercatale sotto ai Portici, prodotti e produttori aretini in primo piano

In questo fine settimana si rinnova l’appuntamento con il Mercatale.

Un’iniziativa di Confesercenti che unisce i produttori locali sotto ai Portici di via Roma dove si possono trovare le eccellenze del territorio e soprattutto prelibatezze a Km zero e di ottima qualità.





In questo fine settimana la manifestazione non si abbina solo alla Fiera Antiquaria ma anche alla Città del Natale, un’occasione in più per far conoscere anche ai molti turisti presenti in città le produzioni aretine.

E così passando tra i banchi si trova un’ampia scelta di pane, panini, grissini. Ma anche salumi e formaggi. E il tartufo. O le castagne, essendo nel periodo giusto. O prodotti della terra. Come pure spezie e frutti.

Tutto rigorosamente made in Arezzo e provincia e venduto direttamente dal produttore.