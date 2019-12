Il Mercato Agreste sotto i Portici di Via Roma fino alla vigilia di Natale

Torna quest’anno sotto i Portici di Via Roma il Mercato Agreste, la rassegna di promozione della filiera corta di qualità promossa da Confesercenti e Confagricoltura, con il patrocinio del comune di Arezzo ed il contributo della Camera di Commercio di Arezzo – Siena.

La manifestazione che nasce per promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari aretine e non solo, fornendo l’occasione per tante idee regalo all’insegna prevede la partecipazione di aziende agricole e artigianali, di prodotti km 0 o comunque della provincia di Arezzo.

Sono coinvolti 10 espositori presenti ogni giorno con orario 9,00-19,00.

Ampia la varietà di prodotti come i salumi e formaggi, legumi e frutta secca di qualità, conserve, succhi di frutta e marmellate, funghi secchi e tartufi, fiori e piante natalizie, mieli e numerosi prodotti di ortofrutta di stagione insomma un paniere potenziale di prodotti utili e sempre graditi anche per il confezionamento di cesti natalizi.

Non mancano le curiosità ed i prodotti particolari, infatti come ogni anno ci sarà una regione italiana ospite della manifestazione, la Valle d’Aosta con uno stand tutto dedicato alla fontina valdostana, il taleggio ed altre eccellenze.

“Questi prodotti – commentano Confesercenti e Confagricoltura – sono un patrimonio di qualità ed esperienze professionali che occorre sempre valorizzare e promuovere. Gli operatori presenti si sono impegnati al meglio per proporre prodotti ed idee regalo da mettere sotto l’albero o da portare in tavola in occasione del pranzo o cenone di Natale o Capodanno”.