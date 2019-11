Il nuovo statuto del Quartiere di Porta del Foro

Il Consiglio direttivo del Quartiere di Porta del Foro, nella seduta del 29 ottobre, ha provveduto all’approvazione preliminare del nuovo statuto.

Questa nuova versione si è resa necessaria per adeguare le regole del quartiere al Codice del Terzo Settore (DL 117/2017) e seguenti, in vista della scadenza del 30 giugno 2020, al nuovo regolamento della Giostra del Saracino e anche per aggiornare alcuni articoli per le nuove esigenze del quartiere stesso.

Per questo enorme lavoro di stesura, il Rettore Roberto Felici intende ringraziare la commissione norme e regolamenti che si è spesa in numerosi incontri di lavoro e naturalmente il Consiglio per l’attività di verifica sul lavoro svolto e l’ufficio legale del Cesvot di Arezzo per il prezioso aiuto.

Il nuovo statuto, una volta approvato dal Consiglio, dovrà essere illustrato e approvato nell’assemblea straordinaria che verrà presto convocata. In maniera che i soci prendano conoscenza delle modifiche proposte, sul sito del quartiere www.portadelforo.it è stata pubblicata la vecchia versione dello statuto e quella nuova, mentre una copia cartacea verrà depositata presso la sede di vicolo della Palestra in libera consultazione.