“Il Polvarone” al Mecenate per la scuola

Gran finale di fine anno per la Compagnia del Polvarone che al Teatro Mecenate di Arezzo presenta la sua commedia delle feste. Ma questa volta gli spettatori sono davvero speciali. Saranno gli oltre trecento ragazzi della Scuola Media Severi ad assistere alla commedia “E’ NATALE…NON BADARE”. E’ l’ultimo giorno di scuola per gli studenti e lo spettacolo in programma sabato 21 alle ore 10 fa da prologo alle loro vacanze natalizie. C’è grande attesa tra i ragazzi per la visione della commedia che sarà per loro anche motivo di studio con le riprese di parte dello spettacolo e successivo montaggio e assemblaggio dei filmati da parte dei ragazzi della terza classe.

Ma c’è grande trepidazione anche tra gli attori del Polvarone che rivivranno un’esperienza già provata due anni fa sempre con i ragazzi della Severi con “‘STO MATRIMONIO S’HA DA FARE”. La regista Roberta Rossi ricorda: “Fu un esperienza bellissima con i ragazzi che seguirono lo spettacolo con grande partecipazione e trasporto. In mezzo a loro alla fine dello spettacolo abbiamo provato emozioni fortissime superiori alla nostra prima al Petrarca. Il nostro vernacolo, le nostre storie raccolte con tanta partecipazione dai ragazzi sono il riconoscimento più bello per il nostro impegno e la nostra attività perché è proprio a loro che vogliamo passare attraverso il teatro il testimone della nostra storia e delle nostre radici.”