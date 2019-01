“Il Polvarone” in scena domenica a Subbiano

La Compagnia del Polvarone è al Centro Eventi e Convegni di Subbiano Domenica 20 gennaio con la sua commedia E’ NATALE… NON BADARE. In orario pomeridiano alle 17,30 la commedia in vernacolo di Roberta Sodi torna sul palcoscenico di Subbiano dopo il grande successo di Arezzo e Cortona. Gli spettacoli al Teatro Petrarca e al Teatro Signorelli hanno regalato grandi emozioni ma anche rinnovate motivazioni a tutto il gruppo del Polvarone. Pur con qualche malanno di stagione i teatranti aretini tornano con grande entusiasmo nel paese del basso Casentino, dove 20 mesi fa ci fu la “prima” assoluta di ‘STO MATRIMONIO S’HA DA FARE. Una pièce che ha fatto la storia del Polvarone con oltre 21 repliche e oltre cinquemila spettatori, ma anche la nuova commedia non sembra essere da meno. Scritta con la consueta maestria da Roberta Sodi la storia si anima sul palcoscenico con una eccellente interpretazione corale di tutti gli attori. La bella scenografia di Paolo Cascianini ed i costumi di Gabriella Sgrevi fanno da corollario ad una commedia brillante, divertente e per certi versi anche sorprendente. Domenica pomeriggio a Subbiano c’è un buon motivo per uscire di casa e andare a godersi un bel pomeriggio di teatro in vernacolo. L’evento è organizzato dalla Pro-Loco, il costo del biglietto è 7 euro e per informazioni e prenotazioni si può chiamare il cellulare 3286637139