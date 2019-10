Il report sugli incidenti stradali nell’Aretino: mortali in calo nel 2018. In aumento, però, i feriti. Regionale 71 la strada più pericolosa. L’impegno congiunto per migliorare le infrastrutture viarie

di Cm

Sono dati significativi quelli emersi dall’Osservatorio per la sicurezza stradale e la prevenzione dell’incidentalità che si è riunito ieri in Prefettura. Purtroppo, quella degli incidenti continua a essere una piaga, anche sulle strade aretine. Seppure gli scontri mortali avvenuti 2018, rispetto a quanto accaduto negli anni passati, siano in diminuzione. Ma sono aumentati i sinistri in generale.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dati relativi all’incidentalità riferiti all’intero territorio provinciale, elaborati dall’osservatorio della mobilità della Provincia di Arezzo nell’ambito del progetto SIRSS (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale) che, attraverso un sistema informatico statistico di geo-referenziazione dei sinistri con danni alle persone, offre un utile strumento conoscitivo per tutti gli addetti alla sicurezza stradale.

Il report ha focalizzato l’attenzione sul triennio 2016-2018: lo scorso anno emerge un leggero aumento con 1093 incidenti censiti, rispetto ai 1065 eventi del 2017, ma comunque minore dei 1100 del 2016.

Resta, purtroppo, significativo il dato relativo agli incidenti mortali: sono stati 22 nel 2018, seppure in diminuzione rispetto ai 24 deceduti nel 2017 ed ai 28 del 2016. Il fenomeno della mortalità sulle nostre strade è comunque in diminuzione nel raffronto con gli anni passati, in cui erano stati registrati dati più allarmanti (30 morti nel 2014, 36 nel 2012, 33 nel 2011, 36 nel 2009).

Trend in aumento si registra per le persone ferite: 1581 nel 2018, a fronte dei 1461 casi del 2017, dei 1536 del 2016 e dei 1570 del 2015.

Si registra, inoltre, un incremento dei sinistri mortali nel periodo da aprile ad ottobre, con una costanza nei mesi estivi ed una concentrazione dell’incidentalità mortale nelle giornate centrali della settimana, seppure queste tragedie accadano anche di sabato e domenica, soprattutto nelle ore notturne. La maggior parte dei soggetti coinvolti negli scontri mortali sono stati i conducenti, seguono i passeggeri anteriori, quelli posteriori ed i pedoni.

I morti su veicoli a quattro ruote sono il 52% del totale e il 48% sono i morti su veicoli a due ruote; considerando che il traffico dei veicoli a due ruote è molto minore di quelli a quattro ruote, il tasso di mortalità su veicoli a due ruote è molto alto.

Sono stati anche analizzati i fattori comportamentali scorretti che sono tra le prime cause responsabili degli incidenti: tra le condotte maggiormente pericolose si annovera l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il mancato utilizzo del casco, delle cinture di sicurezza e dei seggiolini per bambini, la distrazione dovuta all’uso del telefono cellulare alla guida, l’assenza di revisione dei veicoli.

Fra le cause dei decessi, numerosi sono stati gli scontri frontali-laterali, quelli laterali, gli investimenti dei pedoni, la fuoriuscita dalla sede stradale.

Lo scenario dove si sono concentrati gli incidenti è dato dai centri urbani con più alta densità abitativa e con maggiore tasso di circolazione veicolare, nonché dalle principali arterie stradali, urbane ed extraurbane. La maggior parte dei deceduti nel 2018 è avvenuta su strade extraurbane e fuori dei centri abitati.

La strada con maggior numero di morti e incidenti è la Regionale 71. E, secondo il calcolo della densità, le strade più incidentate in relazione alla chilometrica sono la Sr 71 e la Sr 69. La Sr 71 ha avuto 1,47 incidente per chilometro, la Sr 69 ha invece 0,72 incidenti per chilometro.

L’Osservatorio, alla luce dei dati emersi, ha condiviso l’esigenza di continuare nell’azione strategica di prevenzione e contrasto attraverso l’intensificazione dell’attività di controllo e di presidio del territorio, al fine di innalzare il livello di efficacia preventiva e repressiva delle condotte di guida maggiormente pericolose.

In particolare, proseguendo la positiva esperienza maturata nel corso di quest’anno, verranno organizzate specifiche “giornate dedicate all’effettuazione di controlli mirati su alcune tematiche” come ad esempio “giornata delle cinture di sicurezza”, o della “distrazione alla guida da apparecchi telefonici”. Al riguardo, è stata condivisa l’esigenza di programmare i servizi per renderli più ramificati e coordinati in modo da favorire una maggiore e più qualificata sinergia interistituzionale tra tutti i soggetti statali e locali. Ciò consentirà anche di garantire una maggiore copertura delle principali arterie stradali, nonché di realizzare un impiego razionale delle risorse organiche e strumentali in dotazione.

Durante l’incontro è stato anche approfondito il tema dell’assetto viario del territorio, allo scopo di individuare misure più adeguate da realizzare attraverso interventi di sistemazione e di manutenzione per ridurre i fattori di rischio.

Al riguardo, l’Anas, la Provincia di Arezzo ed i Comuni, quali enti proprietari delle strade, hanno assicurato, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e nell’ottica di implementare gli strumenti di prevenzione, la realizzazione di interventi infrastrutturali, l’aggiornamento e la revisione della segnaletica, la manutenzione e la messa in sicurezza del manto stradale.

Inoltre, è stato fatto il punto della situazione sullo stato degli autovelox presenti nell’Aretino e ribadita l’esigenza che, in conformità alla direttiva del Ministro dell’Interno del 21.7.2017, l’impiego delle macchinette, sia fisse che mobili, avvenga sempre nel rispetto delle disposizioni di presegnalazione delle postazioni stesse e di quelle impartite per le verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate.

Inoltre, è stato rammentato che con i decreti prefettizi di cui al D.L. n. 121/2002, convertito nella legge n. 168/2002, possono essere individuate le arterie stradali ove installare apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, senza l’obbligo della contestazione immediata, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa di settore per l’adozione dei suddetti provvedimenti

Altro delicato tema, su cui l’Osservatorio ha focalizzato l’attenzione, è stato quello di diffondere fra tutte le fasce della popolazione un maggiore senso di responsabilità. E’ stata, quindi, ribadita l’esigenza di riproporre le iniziative di educazione alla sicurezza stradale ed alla legalità nelle scuole del territorio, quali percorsi formativi finalizzati a diffondere, soprattutto trai i giovani e le loro famiglie, la consapevolezza per i rischi connessi all’assunzione di alcool, di stupefacenti ed, in genere, al mancato rispetto delle ordinarie norme di comportamento alla guida dei veicoli, dei ciclomotori e dei velocipedi.

Hanno preso parte all’incontro i rappresentanti della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Specialità della Polizia Stradale della Polizia di Stato, della Polizia Provinciale, il Sindaco di Bibbiena, il Vicepresidente della Provincia, referenti dei Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni di Anghiari, Bibbiena, Subbiano, Capolona, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Pratovecchio Stia, dell’Unione dei Comuni del Casentino, rappresentanti della Provincia di Arezzo-Servizio Trasporti e Viabilità, del Dipartimento di Emergenza Urgenza 118 dell’ASL Sudest Toscana, del Compartimento Anas e dell’ACI.