Il sabato è uno spettacolo a San Giovanni Valdarno, in arrivo la Festa del Pane

Saranno il profumo e la fragranza del pane a richiamare cittadini e turisti in centro storico a San Giovanni Valdarno nel terzo fine settimana di ottobre. Il prezioso alimento sarà infatti il nuovo protagonista de “Il sabato è uno spettacolo a SGV”, la rassegna di eventi curata dalla Confcommercio con il patrocinio di Comune e Pro Loco sangiovannese, che sabato 19 e domenica 20 ottobre farà parlare nuovamente di sé dopo il grande avvio con Roboplay. A fianco degli organizzatori ci saranno nuovamente gli sponsor, dalla Banca del Valdarno a Duferco Energia, Moretti, Isis Valdarno, Savini, Staderini Auto, H091 Fitness Club e Soges Immobiliare.

Sarà proprio Dolcezze Savini a curare la “Festa del Pane”: sabato 19 ottobre, a partire alle ore 9.30, in piazza Cavour sarà possibile degustare e acquistare pane e specialità da forno, in particolare pizza e focacce, in quella che si preannuncia una vera e propria incetta di gusto per tutte le età, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Calcit Valdarno.

Ma il pane è anche cultura: è per questo che nel pomeriggio, alle ore 17, si terrà a Palazzo d’Arnolfo il convegno a cura del Consorzio Pane Toscano DOP sul tema “Il pane e la sua filiera, dalle coltivazioni al prodotto finito”. Tanti gli ospiti che interverranno nel dibattito, a partire dal sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, il direttore del Consorzio e tutela Pane DOP Roberto Pardini, la responsabile della delegazione sangiovannese di Confcommercio Laura Cantini, il presidente del Calcit Valdarno Piero Secciani, Leonardo Pizzuti di Dolcezze Savini e Marco Mancini della Fondazione Clima e Sostenibilità. A testimoniare il lavoro quotidiano di un panificio saranno il molitore Alberto Angeli e il panificatore Piero Capecchi.

Domenica 20 ottobre, invece, sempre in piazza Cavour sarà la volta dei cooking show di tutti i prodotti Savini, con dimostrazioni dei panettieri alle prese con farina, cereali e acqua. Due gli appuntamenti: uno alle 12.00 e l’altro alle 17.00. A rompere l’attesa tra i due appuntamenti ci penserà la Girlesque Street Band, la prima ed unica marching band italiana tutta al femminile, che proporrà un concerto itinerante per le vie e le piazza del centro storico. Un connubio tra suoni, movimenti e Burlesque saprà animare e far divertire il pubblico al ritmo incalzante delle percussioni e degli strumenti a fiato.

