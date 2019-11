Il sabato è uno spettacolo a SGV, arrivano le bianche presenze

Abiti bianchi, giochi e fantasia. È la formula magica che da sempre contraddistingue le “Bianche Presenze” di Accademia Creativa, i trampolieri che sabato 23 novembre torneranno a San Giovanni Valdarno in occasione de “Il sabato è uno spettacolo a SGV”.

Il quarto e ultimo appuntamento, realizzato con la regia di Confcommercio e il sostegno di Banca del Valdarno, Duferco Energia, Moretti, Isis Valdarno, Savini, Staderini Auto, H091 Fitness Club e Soges Immobiliare, vedrà per le strade e le piazze del centro uno spettacolo itinerante che saprà coinvolgere il pubblico grazie all’abilità di formidabili trampolieri avvolti da costumi bianchi ed eterei.

A partire dalle ore 16.30 farfalle leggere, eteree ed eleganti accompagnate da angeli in frack, trasformeranno la città in un luogo magico lontano dal tempo: piazza Cavour e Corso Italia saranno lo scenario di figure danzanti che si cimenteranno in giocoleria e fuochi pirotecnici per stupire grandi e piccini. Un elegante carro auto illuminato proporrà musiche suggestive, colonna sonora per i trampolieri che stupiranno con le loro vesti bianche.

“Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di questa edizione 2019 – ha dichiarato la responsabile sangiovannese di Confcommercio Laura Cantini – purtroppo il meteo non ci ha aiutato, ma siamo fiduciosi che sabato 23 tutto si possa svolgere regolarmente. Le Bianche Presenze sono una delle attrazioni più apprezzate del nostro repertorio di eventi”

“Animare il cuore della città è una delle nostre priorità: attirare cittadini e turisti in centro è fondamentale per dare nuova linfa al tessuto commerciale di San Giovanni Valdarno, dai negozi ai ristoranti, dalle boutique ai pubblici esercizi. L’arrivo delle festività natalizie, ormai anticipate un po’ in tutta Italia, di certo darà una mano a tutto il comparto che ne ha fortemente bisogno”.