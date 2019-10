Il sindaco Agnelli e l’assessore Lachi in viaggio verso il Texas

Consolidare i rapporti bilaterali di collaborazione con la Texas A&M University. Il sindaco Mario Agnelli e l’assessore alla cultura Massimiliano Lachi ricambiano la visita di Micheal Benedik, vice rettore della Texas A & M University, avvenuta lo scorso anno e mercoledì 23 ottobre, quindi, voleranno alla volta degli Stati Uniti per incontrare il vice rettore e i docentidell’università e parlare del futuro del Santa Chiara Study Centre.



Non è la prima volta che degli amministratori castiglionesi volano alla volta del Texas. Il primo in assoluto fu, oltre 30 anni fa, l’allora sindaco Girolamo Presentini ed oggi, a distanza di 3 decenni , appunto, si recheranno in visita al college americano, in un volo privato, il sindaco Agnelli e l’assessore alla Cultura, Lachi. Insieme a loro anche gli amministratori dell’Italart, Sharon Jones e Garnette Gott oltre ad alcuni professori che tengono lezioni a Castiglion Fiorentino. “La Texas A&M ha invitato molti sindaci a visitare il campus proprio per confermare l’amicizia nata e consolidata in tutti questi anni.

La visita e` in occasione anche della celebrazione del 30esimo anniversario di attività della Texas A&M a Castiglion Fiorentino” sostiene Garnett Gott. “Si tratta di un viaggio istituzionale che servirà a rinnovare il legame di amicizia e di collaboraizone tra la Texas A&M University e il Comune. Con questa visita stiamo consolidando tutti i rapporti di gemellaggio che abbiamo in essere per poterli rendere ancor più operativi e trarre da queste relazioni la possibilità di ulteriori sviluppi culturali ed economici che vedano al centro del percorso l’ex convento di via San Giuliano. Ad oggi il college Santa Chiara è chiuso in previsione dei lavori strutturali per l’adeguamento alle norme antisismiche.

La volontà di tutti è quella di riaprire la struttura e riportare, così, i giovani studenti americani nel centro storico. La loro presenza ha rappresentato, in questi 30 anni, un grande arricchimento culturale per tutta la cittadina castiglionese. Tutto questo è potuto accadere grazie alla lungimiranza di Paolo Barucchieri, deus ex machina del college americano, e dell’allora amministrazione comunale guidata da Girolamo Presentini. Unplauso anche a chi, Sharon e Garnett, hanno guidato il college in tutti questi anni” conclude il sindaco Mario Agnelli.