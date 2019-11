“Il sistema bancario: le sfide della crescita delle banche in un’era di trasformazione”, convegno di Banca Valdichiana

Mercoledì 20 novembre, ore 17:30, “Sala Borsa Merci” Piazza Risorgimento 23, Arezzo

“Il sistema bancario: le sfide della crescita delle banche in un’era di trasformazione”. E’ questo il tema di estrema attualità e importanza del Convegno che Banca Valdichiana terrà mercoledì 20 novembre prossimo alle ore 17,30 presso la “Sala Borsa Merci” in piazza Risorgimento 23 ad Arezzo.

Come annunciato di recente, Banca Valdichiana ha promosso diverse occasioni di incontro con i propri soci in tutto il territorio di sua competenza, e dopo l’evento di Chiusi di fine ottobre, il percorso prosegue con questo appuntamento di grande prestigio nel cuore di Arezzo, occasione per un punto della situazione sul sistema bancario ma anche per approfondire le tematiche principali relative alle dinamiche dell’economia e del credito alla luce dei grandi cambiamenti in atto.

Il programma del convegno prevede, dopo il saluto del Presidente di Banca Valdichiana, Fabio Tamagnini, l’intervento un relatore di grande prestigio come Fabio Iannò, Vice Presidente Senior Credit Officer di Moody’s Investors Service. Le conclusioni saranno tratte dal Direttore generale di Banca Valdichiana, Danilo Trabacca.