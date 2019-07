Il sopralluogo della regione nelle zone colpite dall’alluvione: nota del Sindaco Ghinelli

Lunedì 29 luglio al Cinema Eden appuntamento di Cinemaèdanza in collaborazione con Sosta Palmizi

Ingresso € 6, ridotto € 5,50. Prevendite: Officine della Cultura - Via Trasimeno 16, Arezzo; online su cinemaeden.ticka.it. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un'ora prima dello spettacolo.

Inizio di settimana all’Arena Eden di Arezzo,alle ore 21:15, con la festosa collaborazione tra il Festival delle Musiche e la rassegna Cinemaèdanza organizzata e promossa dall’Associazione Sosta Palmizi. L’attesa è per una serata a doppio binario che dal grande schermo, con la proiezione del film “” di Laetitia Carton, scenderà in platea per l’entusiasmo di una “festa a ballo” aperta a tutti con la musica dal vivo dialla cornamusa ealle percussioni, realizzata in collaborazione con Semillita Atelier. Si piroetta, si ride, si gira, si piange e si canta. E la vita palpita. “Le Grand Bal” (Francia, 2018, 95’) è un inno senza tempo alla magia del ballo e all’armonia di anime e corpi nella diversità. Ogni anno più di duemila persone, di età ed estrazione sociale diverse, si riuniscono da ogni parte d’Europa nella campagna francese per un’esperienza straordinaria. Per 7 giorni e 8 notti tutti ballano, insieme alla musica suonata dal vivo in un emozionante connubio tra tradizione e modernità. La grazia del ritmo supera ogni fatica fisica e la gioia pura della danza abbatte ogni barriera. Così come avverrà all’Arena Eden di Arezzo, in uno speciale connubio tra cinema, musica e danza grazie alla collaborazione tra il Festival delle Musiche e Sosta Palmizi.Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con AS Monteservizi, Associazione Resonars, Jazz on the Corner, Rete Toscana Ebraica, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, ArtAzione e Sosta Palmizi. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich (Festival Musicale Savinese), Massimiliano Dragoni (Suoni dalla Torre) e Luca Baldini (Tra-dizioni e Contaminazioni). Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 - 338 8431111 - segreteria@officinedellacultura.org . Con il contributo di Estra, Coingas SpA, Chimet. Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre ( www.facebook.com/suonidallatorre ). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it