Il Tennis Giotto è tra le migliori scuole tennis italiane

Il Tennis Giotto è tra i migliori circoli italiani. Ad averlo decretato è stata direttamente la Federazione Italiana Tennis che ha chiuso la stagione con la pubblicazione della classifica generale del Trofeo delle Scuole Tennis 2018-2019 in cui ha valutato l’attività di 1.847 società di tutta la penisola e in cui il circolo aretino ha ottenuto un prestigioso diciannovesimo posto nazionale, risultando al secondo posto per la Toscana alle spalle del solo Ct Lucca. La graduatoria è stata stilata in seguito all’analisi di numerosi parametri di qualità relativi all’insegnamento giovanile del tennis che fanno riferimento, ad esempio, ai risultati raggiunti dagli agonisti nei campionati individuali e a squadre, o alle loro convocazioni nelle rappresentative regionali e nazionali, dalla cui somma sono stati individuati i movimenti sportivi d’eccellenza.

Oltre alla classifica generale, la federazione ha presentato anche cinque classifiche specifiche per ogni tipologia di scuola (Club School, Basic School, Standard School, Super School e Top School). Il Tennis Giotto rientra nella più importante di queste categorie, la Top School, che riunisce appena settanta circoli dell’intera penisola dove è attestato un insegnamento di alta qualità ad ogni livello e ha meritato un piazzamento di assoluto rilievo al Trofeo delle Scuole Tennis 2019. Il circolo è infatti risultato come la miglior Top School toscana e come l’ottava miglior Top School italiana, trovando così un bel riconoscimento per il lavoro quotidiano svolto dalla dirigenza e dal gruppo maestri nello sviluppo dell’attività sportiva a livello agonistico.

Queste classifiche, dunque, chiudono nel migliore dei modi un 2019 che ha portato un titolo italiano nel doppio maschile Under11 e tre titoli toscani maschili con la squadra Under12 e nel singolo e nel doppio Under11, dando continuità ad una scia di successi che dura ormai da molti anni: il Tennis Giotto, infatti, vince ininterrottamente almeno un titolo regionale da nove stagioni consecutive e almeno un titolo nazionale da quattro stagioni.

«Il diciannovesimo posto assoluto in Italia tra 1.847 circoli e l’ottavo posto tra le Top School – commenta il direttore generale Jacopo Bramanti, – sono due risultati di assoluto prestigio che ci configurano tra le realtà nazionali di riferimento e che testimoniano il buon lavoro che portiamo avanti per lo sviluppo del tennis a tutti i livelli. Ringraziamo dunque i nostri portacolori che hanno lottato per ottenere questo splendido riconoscimento».