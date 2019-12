Il Valtiberina Tennis & Sport festeggia i dieci anni di attività

Dieci anni di attività per il Valtiberina Tennis & Sport. Il circolo di Sansepolcro celebra l’importante compleanno con una giornata di festa in programma sabato 14dicembre alla quale parteciperanno tutti coloro che, dal 2009 ad oggi, hanno contribuito alla nascita, al radicamento e alla crescita di una realtà sportiva che attualmente aggrega duecentotrentotto soci e atletidivisi tra vari sport e varie categorie.

L’evento si aprirà già nel primo pomeriggio all’insegna del grande sport: a partire dalle 15.00, i campi del PalaPiccini ospiteranno una serie di incontri di esibizione che permetteranno a tutti gli appassionati di assistere agli scambi tra alcuni dei maggiori tennistidel panorama locale e nazionale. L’ospite di punta sarà Elisabetta Cocciaretto che, nata ad Ancona nel 2001, ha recentemente vinto due tornei internazionali in Sud America ed è attualmente al 180° posto del ranking mondiale (quinta miglior italiana), ma nel corso della giornata giocheranno a Sansepolcro anche l’aretino Daniele Bracciali, in passato 21° nel ranking del doppio, il professionista Daniele Capecchi e la maestra del Valtiberina Tennis & Sport Elora Dabija che nella sua carriera è stata anche al 273° posto del ranking. In contemporanea, nei campi in sabbia, si confronteranno atleti di livellonazionale di beach volley e beach tennis.

I festeggiamenti proseguiranno poi nell’adiacente ristorante del Borgo Palace Hotel con la cena che rappresenterà l’occasione per ripercorrere le principali tappe del decennio di attività di un circoloche è nato nel 2009 per volontà di un gruppo di appassionati di tennis che, con l’aiuto di imprenditori illuminati, realizzarono i primi tre campi del PalaPiccini.

Il Valtiberina Tennis & Sport ha poi dimostratodinamismo e lungimiranza nell’attuazione di un piano di investimentiper migliorare l’impianto e farne un riferimento per gli sportivi dell’intera vallata, riuscendo anno dopo anno ad inaugurare la club house, due strutture per gli spogliatoi, un quarto terreno in terra rossa e, soprattutto, quattro campi in sabbia per beach tennis e beach volleyche hanno permesso di ampliare l’attività anche verso altre discipline.Nel frattempo, il circolo ha registrato la crescita della componente sociale e il consolidamento della scuola tennis che aggrega oggibambini di ogni età a partire dai quattro anni. Queste tappe saranno raccontate dal presidente Carmelo Gambacorta in una serata che troverà il proprio apice nella consegna di un riconoscimento ai principali protagonisti dei primi dieci anni di attività: soci fondatori, tecnici, atleti, istituzioni e sponsor.

«Il bilancio del primo decennio è positivo – commenta il presidente Gambacorta. – Il Valtiberina Tennis& Sport, mattone dopo mattone, si è dotato di un impianto moderno e polifunzionale unico nella vallata che è diventato un luogo di aggregazione sociale per sempre più persone, configurando una solida base che ci permetterà ora di investire sulla crescita del settore agonistico per inseguire, nei prossimi dieci anni, qualche importante successo sportivo».