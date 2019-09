In arrivo aumenti per luce e gas, Confartigianato offre la possibilità di risparmiare

Con l’autunno arrivano anche i rincari di luce e gas. Per i clienti che sono rimasti nel servizio di maggior tutela l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, comunica che nel quarto trimestre 2019 le bollette della luce aumenteranno del 2,6% e quelle del gas del 3,9% per la famiglia tipo. L’aumento scatterà dal primo ottobre e comporterà, sempre per la famiglia tipo, una spesa annua al lordo delle tasse di circa 559 euro, mentre per il gas sarà di circa 1.107 euro.

Confartigianato imprese Arezzo ricorda che attraverso il proprio Consorzio Multienergia, è possibile avere ottimi sconti sul prezzo della componente energia che viene applicato nel Mercato Tutelato. L’attività del Consorzio inoltre garantisce che allo scadere del contratto le condizioni di rinnovo siano comunque favorevoli in quanto anche queste vengono annualmente contrattate evitando brutte sorprese all’utenza.

Aderire è totalmente gratuito, non è previsto nessun onere nel caso di recesso anticipato e inoltre il Consorzio mette a disposizione dei propri clienti un numero diretto dedicato che sarà sempre pronto a rispondere a tutte le esigenze senza utilizzare la formula del call center.

Per maggiori informazioni o per un’analisi delle proprie utenze luce e gas è sufficiente rivolgersi agli sportelli di Confartigianato o contattare il numero 0575-314282