In arrivo il nuovo album dei Modà

“Romantici, siete pronti?” chiedono i Modà ai loro fan, che seguono passo dopo passo le anticipazioni del loro ritorno discografico pubblicate sui social.

E finalmente è arrivato.

Il nuovo album Testa o croce uscirà il 4 ottobre, a quattro anni dal precedente.

Dopo il successo del primo singolo Quel sorriso in volto, che ha ottenuto già 4 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube, il 30 agosto è uscito il secondo inedito accompagnato dal videoclip ufficiale intitolato Quelli come me.

“La canzone nasce nei bar di Milano, di notte. Non so se è capitato anche a voi di riuscire a confessare a qualche sconosciuto le vostre paure nascoste; a me capita spesso, al punto di chiedermi come mai, di certe cose, non riesco a parlarne nemmeno con gli amici più intimi. In questo viaggio notturno mi sono ritrovato a confidarmi con molte persone e il risultato è stato che non siamo poi così diversi tra noi, quelli come me sono tanti” ha raccontato Kekko Silvestre riguardo la nascita della canzone.

Con Quelli come me, i Modà scavano a fondo nell’essere umano per raccontare la solitudine.

Il video è ispirato al film The Place del regista Paolo Genovese, che fa un cameo nel corto. Ha raccontato ancora Kekko: “Il video è ispirato al bellissimo film di Paolo Genovese The Place, al quale sono molto legato. Un film che mi ha colpito il cuore. Quando ho finito di scrivere il pezzo mi sono rivisto in quei bar, di notte. Ricordo ancora tutte le facce delle persone con cui ho parlato. Chissà se anche loro si ricordano di me“.

I Modà si esibiranno a dicembre nei principali palasport d’Italia per un’anteprima del tour e poi, a partire dal 6 marzo 2020, raggiungeranno il pubblico di tutta la penisola, raddoppiando così gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Assago, Milano (4 dicembre e 28 marzo) e al Palazzo dello Sport di Roma (14 dicembre e 20 marzo).