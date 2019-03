In distribuzione le 6Card

Da giovedì 21 marzo i cittadini residenti nei comuni di Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano della Chiana potranno ritirare la propria 6Card al centro di raccolta intercomunale che si trova in località Poggi Grassi, nel comune di Foiano.

La 6Card, la tessera magnetica associata ad una singola utenza Tari, servirà per registrare i conferimenti effettuati dai cittadini al centro di raccolta, associandoli ad una specifica utenza Tari. In tal modo le tre Amministrazioni comunali saranno in grado di applicare un sistema incentivante capace di premiare coloro che si impegneranno maggiormente nella raccolta differenziata dei propri rifiuti, sia in termini di quantità che di qualità del materiale conferito.

La 6Card potrà essere ritirata negli orari di apertura al pubblico del centro di raccolta: ogni lunedì, giovedì e domenica dalle 8 alle 13, martedì e venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19.

“Continuano gli aggiornamenti e le tecniche innovative per aiutare i cittadini a riciclare – dichiara il vicesindaco e assessore all’ambiente di Foiano, Jacopo Franci –, la 6Card andrà a sostituire le attuali tessere sanitarie che servono ad oggi per entrare al Centro di raccolta per conferire rifiuti e raccogliere i punti grazie al sistema incentivamene promosso dai tre Comuni. Inoltre le card serviranno anche per servizi che i Comuni stanno elaborando assieme al gestore Sei Toscana sempre per incentivare il riciclo e le buone pratiche ambientali”. Per maggioriinformazioni www.seitoscana.it oppure al numero verde 800127484.