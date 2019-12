In edicola le ultime 36 figurine per l’album della Giostra

L’Album delle Figurine della Giostra del Saracino si avvia alla conclusione. Da domani saranno disponibili nelle edicole aretine le ultime figurine con le quali sarà possibile completare la collezione.

Le figurine saranno in edicola in un unico pacchetto contenente 36 immagini che raccontano le due edizioni 2019 della Giostra del Saracino grazie agli scatti realizzati dai fotografi aretini Giulio Cirinei e Stefano Graverini che già a settembre 2018 avevano immortalato uno ad uno tutti i protagonisti.

Il kit sarà in vendita al costo di € 5,00 nelle seguenti edicole:

EDICOLA GIOTTO – Piazza Giotto, 19

EDICOLA C’ERA 2 VOLTE – Via G. Tarlati, 2

EDICOLA SCARTONI LAURA – Piazza San Giusto, 11

EDICOLA ASIA – Piazzale Repubblica

NEWS EDICOLA – Via Monte Falco, 11

L’EDICOLA DI CRISTIAN GALLORINI – Via Varchi Benedetto

EDICOLA SCARTONI PIERO – Piazza San Jacopo, 34

PAPER & CO – Viale G. Amendola, 11

SAN DONATO GIOTTO – Viale Giotto, 119

I GIRASOLI DI GALLORINI MIRKO – Via B. Croce, 115

EDICOLA BELVEDERE – Via Vittorio Veneto

LA BOTTEGA DI GIACOMO – Località San Giuliano, 32

EDICOLA INDICATORE – Via Cassia

EDICOLA IL GIORNALAIO – Via F. Redi

EDICOLA FONTE ROSA – Via L. Pacioli, 58

TABACCHI E CHICCHE – Via Fiorentina, 174

EDICOLA AMIDELLI – Via Porta Buia