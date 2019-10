Incontro Comune – Cgil, Cisl e Uil. Lucia Tanti: “legalità, diritti e sicurezza. Lavoriamo insieme su questi irrinunciabili principi di coesione sociale”

Si è tenuto un incontro tra amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti, e i sindacati Cgil, Cisl e Uil funzionale al rafforzamento di un percorso di collaborazione che metta al centro la legalità, i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Tutti temi fondamentali per cogliere l’obiettivo pieno della coesione sociale.

“Arezzo – ha sottolineato Lucia Tanti – si pone come città capofila anche nel modo di concepire i rapporti con le parti sociali. L’attuale amministrazione ha scelto di stare in prima linea fin dal 2015 quando il sindaco Ghinelli è stato tra i firmatari in prefettura di un protocollo specifico. Lo è stata anche a livello ‘simbolico’ partecipando con la sottoscritta alla recente manifestazione indetta dalla Ugl che ha messo al centro dell’attenzione il tema tragico delle morti sul lavoro. Lo è stata a livello pratico durante la vicenda del nuovo bando di affidamento per il servizio di refezione scolastica, quando proprio la Cgil, la Cisl e la Uil sono stati tra gli interlocutori più importanti in vista di una soluzione, poi concretizzatasi, che garantisce gli attuali livelli occupazionali e contrattuali, nel numero, nel monte ore e nella qualità complessiva del lavoro, compresi i momenti da destinare alla formazione.

La firma di atti formali per noi è la logica conclusione di percorsi nei quali il Comune di Arezzo si consolida come alleato sui terreni della legalità, dei diritti e della sicurezza, un punto di riferimento e un sostegno in vista del perseguimenti di questi irrinunciabili principi, con particolare attenzione alle gare di affidamento dei servizi. Arezzo ha ben chiaro che il lavoro ‘buono’ è la condizione essenziale per buoni servizi e per vere politiche di coesione sociale”.