Investimenti, “Ecco i numeri corretti”

L’Azienda indica le cifre reali per Arezzo, Siena e Grosseto. “Nessuno viene penalizzato, ogni territorio ha esigenze diverse”

AREZZO – “Arezzo non paga alcun prezzo in termini di investimenti, così come non lo pagano Siena e Grosseto. Le nostre tre province hanno esigenze e caratteristiche diverse, quindi anche la programmazione deve essere calibrata sulle strutture e sui servizi erogati. I numeri forniti in questi giorni dalla politica aretina non sono corretti”.

La Direzione Aziendale della Asl Toscana sud est ritiene doverose alcune precisazioni per fare chiarezza nei cittadini. Ecco i numeri esatti degli investimenti contenuti nel piano triennale 2019-2021. Si tratta di 17 acquisti per l’alta tecnologia per un totale di 7.500.000 euro: 9 sono per Arezzo (totale 4,5 milioni), 3 sono per Siena (totale 1 milione) e 5 sono per Grosseto (totale 2 milioni). A questi investimenti devono essere aggiunti oltre 3 milioni ogni anno per le apparecchiature di medio-bassa tecnologia, che vengono ripartite in tutto il territorio della Sud Est. Sono in corso di valutazione ulteriori investimenti, che saranno eventualmente inseriti nella programmazione aziendale. Infine si devono ricordare i noleggi e i service che valgono svariati milioni di euro.

Sulla questione dei direttori mancanti all’ospedale San Donato di Arezzo, la Direzione Aziendale sta lavorando per un’accelerazione delle procedure concorsuali da parte di Estar ma rassicura la cittadinanza che i reparti stanno funzionando con regolarità e tutte le attività vengono portate avanti quindi, il fatto che manchino alcuni direttori non inficia assolutamente il lavoro di chi è presente e dei Facente Funzioni. Anzi, a loro va il ringraziamento per l’impegno che ogni giorno portano in corsia.