Iodegradabile, esce il nuovo album di Willie Peyote

Dopo la pubblicazione del singolo La tua futura ex moglie, il rapper e cantautore torinese Willie Peyote ha annunciato l’uscita del suo quinto album di inediti.

Si intitolerà Iodegradabile, sarà pubblicato su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia) e disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre.

Annunciato anche un nuovo tour che vedrà il rapper impegnato nel 2020 sui palchi dei più importanti club d’Italia.

Willie Peyote si è fatto conoscere al grande pubblico grazie all’album Educazione Sabauda, pubblicato nel 2015, dal quale è stato estratto il singolo di grande successo Io non sono razzista ma.

L’ultimo album pubblicato è Sindrome di Tôret, uscito nell’ottobre 2017, entrato nella top ten nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Iodegradabile includerà anche il brano Mango, dedicato all’artista lucano scomparso nel 2014 durante un concerto.

A tal proposito, Willie Peyote ha dichiarato: “mi tocca sempre molto pensare al modo in cui se ne è andato Mango. In particolare, trovo emblematico il fatto che abbia sentito l’esigenza di chiedere scusa al pubblico per il disagio che sapeva avrebbe procurato con l’interruzione del suo concerto. Questa preoccupazione, questa totale devozione al pubblico e alla musica è la massima espressione artistica a cui si può assistere ed è per questo che ho pensato di omaggiare la sua memoria e il suo esempio in questo brano“.