Koan Jazz Quintet in concerto a Ciggiano il 13 ottobre

Primo appuntamento con il “Festival Musica Oltre Confine – Pullman della Musica” a Ciggiano, giunto alla seconda edizione, con il Koan Jazz Quintet in concerto. L’evento, ad ingresso gratuito, è in programma domenica 13 ottobre, alle ore 17.15, presso la Sala della Filarmonica, con apertura curata dagli allievi della Scuola di Musica comunale di Badia al Pino.

Il Koan Quintet nasce da un’idea e dalla musica di Francesco Santucci (sax solista dell’orchestra Rai di Roma) e propone un vasto repertorio di musiche originali e standards jazz, riproposti e rivisitati in arrangiamenti originali e particolari.

Potremmo definire questo quintetto come un “All Star Band”: tutti i suoi componenti – Francesco Santucci (sax tenore e soprano), Andrea Tofanelli (tromba e flicorno), Riccardo Arrighini (pianoforte), Michelangelo Scandroglio (contrabbasso), Lele Veronesi (batteria) – rappresentano infatti dei punti di riferimento per tutta la scena musicale italiana. Questi cinque artisti non sono solo attivi nell’ambito jazzistico ma sono tutti parte integrante nel mondo della produzione musicale, televisiva e didattica.

L’iniziativa turistico-culturale, che si ispira all’impiego di un pullman come veicolo fisico di cultura oltre confini, è proposta dal Comune di Civitella in Val di Chiana sotto la direzione artistica dell’Associazione Culturale Iubal di Arezzo, grazie al contributo di Lfi, nel quadro della convenzione con il Conservatorio Statale di Musica “B. Maderna” di Cesena e la Scuola di Musica di Badia al Pino.