La coppa dei campioni AIA

La sezione aretina dell’Associazione arbitri italiani organizza, con il patrocinio del Comune di Arezzo, la settima edizione della coppa dei campioni AIA, uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell’estate per gli arbitri italiani.

Un evento che raccoglie le adesioni di 15 sezioni di 15 città italiane per un totale di 300 persone, fra associati AIA e loro familiari, che raggiungeranno Arezzo nel fine settimana dal 21 al 23 giugno, quello della Giostra del Saracino edizione notturna.

E a proposito di questa coincidenza, gli ospiti saranno accompagnati nei vari quartieri il venerdì sera dagli arbitri aretini, rigorosamente quartieristi.

Il sabato saranno tutti in Piazza Grande a seguire dal vivo la rievocazione.

Le partite di calcio a 5 si svolgeranno nelle strutture sportive della “cittadella dello sport”, il club Occhi Verdi e l’Arezzo Academy.

Il venerdì e il sabato sono dedicati alla fase eliminatoria, la domenica mattina si disputano le finali dalle 10.

Le premiazioni vedranno la partecipazione del sindaco Alessandro Ghinelli e del campione del mondo di Spagna 82 Ciccio Graziani.

“La sezione di Arezzo – ha dichiarato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – fa tanta attività sportiva e sociale e riesce a generare sempre grande entusiasmo, spirito di aggregazione e anche presenze turistiche. Grazie per tutto questo e in bocca al lupo per la riuscita della manifestazione”.

“Sono tre giorni intensi per la sezione arbitri di Arezzo e i suoi affiliati – ha sottolineato il presidente Sauro Cerofolini – che in modo volontario e per puro spirito associativo, diventano ‘tour operator’ d’eccellenza per mostrare Arezzo in tutta la sua bellezza. La manifestazione, ancora una volta, porta prestigio alla città e alla sezione stessa che, da Giunti a Bertini, passando per Marcello Nicchi, attuale presidente nazionale arbitri, è riuscita a esprimere un fischietto internazionale senza interruzioni dal 1980 al 2006. Il mio ringraziamento va ai preziosi collaboratori che renderanno questo fine settimana ancora una volta memorabile, all’amministrazione comunale e alle aziende amiche che ci supportano. Un bel viatico in vista delle 70 candeline da spengere: tanti sono gli anni che nel 2019 compie la sezione aretina”.

Quest’anno le città partecipanti sono: Albano Laziale, Ancona, Bologna, Cagliari, Fermo, Mestre, Milano, i campioni in carica, Nichelino, Nola, Perugia, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Reggio Calabria, Salerno. Si sfideranno in 3 i gironi da 5 squadre ciascuno per poi accedere agli scontri diretti articolati in semifinali e finali.

Il sorteggio ha prodotto queste composizioni: Milano, Cagliari, Nichelino, Mestre, Bologna.

Perugia, Reggio Calabria, Nola, Reggio Emilia, Albano Laziale.

Fermo, Ravenna, Pisa, Salerno, Ancora.