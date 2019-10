La maestra Gemmina oggi compie 100 anni. Rassina in festa. Gli omaggi del sindaco Ricci

di Claudia Martini

“Oggi compie 100 anni la maestra Gemmina un’istituzione per il paese di Rassina, maestra di molte generazioni di bambini. Nella foto con i ragazzi nati ‘54

Tantissimi auguri maestra”. Con questo post il Comune di Castel Focognano celebra oggi una data importante per l’intera comunità.

I cento anni, appunto, della maestra Gemmina che ha educato e cresciuto, tra i banchi della scuola elementare, generazioni e generazioni di rassinesi, e bambini provenienti dai paesi vicini.

Anche il sindaco, Lorenzo Remo Ricci, ha scritto su Facebook: “oggi compie 100 anni la maestra Gemmina un istituzione per il paese di Rassina dove ha insegnato alle scuole elementari per molte generazioni di bambini, in questa foto viene ritratta in una delle sue tanti classi alle quali ha trasmesso la sua cultura, questi sono i ragazzi nati nell’anno 1954 oggi sessantacinquenni. Andrò a farle visita nel pomeriggio portando a lei i saluti di tutti i cittadini di Rassina e del Comune di Castel Focognano”.

Una bella notizia, carica di ricordi, di affetto e di riconoscenza verso una persona che ha dato tanto alla comunità.