La magia del Natale arriva a Sansepolcro: al via un mese di eventi

Ultimi preparativi, a Sansepolcro, in vista della lunga serie di eventi dedicati alle festività natalizie. Sabato 7 e domenica 8 dicembre il “Borgo del Natale” aprirà ufficialmente i battenti con numerose iniziative curate dalle associazioni della città di Piero.

La giornata di sabato vedrà l’inaugurazione della rassegna “Profumo di Natale”, organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, con l’apertura del Villaggio degli Elfi, la Mostra d’Arte Presepiale, le Mostre Accademiche e la Collettiva di pittura. L’evento sarà accompagnato dalle note dei musici della Società Balestrieri e dal brindisi a cura di AIS Valtiberina.

Un primo, fantastico assaggio di atmosfera natalizia in vista della giornata clou dell’8 dicembre, che vedrà l’accensione delle luminarie in piazza Torre di Berta e nelle principali strade e punti di ritrovo del centro storico. La cerimonia, organizzata dal Centro Commerciale Naturale, prenderà il via alle 17:00 e sarà accompagnata dai canti dei Piccoli Cantori del Millennio, diretti da Mirco Alessio Umani, dal Coro Gospel Altotiberino, direttore Paolo Fiorucci, pianista Lorenzo Tofi, e dalle note della banda della Società Filarmonica dei Perseveranti. Non mancheranno, ovviamente, le tradizionali caldarroste e vin brulé della Misericordia.

I festeggiamenti dell’Immacolata prenderanno il via già dal mattino con la passeggiata per il Borgo organizzata dalla Proloco Sansepolcro e il giro cantine in compagnia dell’AIS. Alle 10:00 è inoltre prevista l’apertura del Mercato Rinascimentale curato dall’Associazione Rinascimento nel Borgo. Il pomeriggio si aprirà con l’inaugurazione dei bellissimi presepi di Porta Romana e Gricignano a partire dalle 16:00.

Conclusa la cerimonia delle luminarie in piazza, alle 17:30 Le Centopelli animeranno Porta Fiorentina con l’accensione dell’albero e cioccolata calda gratis, prima dell’esibizione del gruppo Zumba. Alle 18:00, al via il laboratorio di cucina con la chef Alessia Uccellini. Sempre alle 18:00, infine, è in programma la Santa Messa in Cattedrale con Canti di Natale.