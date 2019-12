La magia del natale negli eventi del prossimo week end a Montevarchi

Un fine settimana ricco di appuntamenti e di iniziative natalizie, quello di sabato 14 e domenica 15 dicembre,a Montevarchi. Rimane solo l’imbarazzo della sceltama poi, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Si comincia sabato 14 dicembre alle ore 11 con le Strenne di Natale alla biblioteca dei ragazzi della Ginestra. I bambini dai 4 ai 10 anni con le loro famiglie attraverso divertenti letture animateandranno alla scoperta delle più belle novità editoriali per la loro fascia d’età. Le voci sono quelle dell’affiatato gruppo di lettori volontari della biblioteca. Le attività, curate da “I Seminalibri”, saranno divise per due gruppi in contemporanea: 4-6 anni e 7-10 anni.

Attività gratuite, posti limitati. Per info e prenotazioni: 0559108351 ; [email protected]

Per chi ha voglia di passeggiare tra le bancarelle non potrà mancare all’appuntamento con la creatività. Dalle ore 14 in via Roma prende il via il Mercatino della Neve e della Solidarietà. Realizzato in collaborazione con le scuole e le associazioni di volontariato del territorio, il mercatino esporrà lavorifatti a mano e opere dell’ingegno creativo. Il mercatino è anche un’occasione per fare beneficenza perché i proventi delle vendite saranno utilizzati per i fini solidaristici propri delle associazioni.

Alle ore 16 in contemporanea sono programmati tre eventi:

all’Auditorium comunale arriva Deforestazione Made in Italy, il documentario di inchiesta di Francesco de Augustinis, ambientato tra Italia, Europa e Brasile che racconta due anni di indagini, viaggi, ricerche.L’autore svela quello scorcio inedito sul rapporto diretto che esiste tra le principali eccellenze del Made in Italy e la deforestazione tropicale .Sotto accusa l’importazione di legname, soia (per i nostri allevamenti) e pellame. La proiezione del docufilm è organizzato in collaborazione con le associazioni Etich Street & I Bercio. Ingresso libero;



Al Museo Il Cassero per la Scultura l’evento è dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni: “ Un piatto perRudolf”è il laboratorio durante la quale sarà realizzata una fantastica sorpresa per Babbo Natale e le sue renne. Costo: 6,00€ (€4,00 il laboratorio + € 2,00 ingresso al Museo) Per informazioni e prenotazioni: Il Cassero per la scultura Via Trieste 1 – Montevarchi Tel. 055/9108274 [email protected]lascultura.it;

nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio, in via Poggio Bracciolini 36, a Montevarchi, per il secondo incontro del ciclo di appuntamenti de “I Sabati dell’Audioteca”, Carolina Calabresipresenterà il libro “Gaspare Torelli: amorose faville. Il quarto libro delle canzonette a tre voci”. La pubblicazione della giovane studiosa Carolina Calabresi prende le mosse dalla volontà di restituire la giusta fama a Gaspare Torelli, un musicista e poeta di Sansepolcro nato nel 1572, attivo principalmente a Padova.

Il lavoro di ricerca, presentato nel volume, consiste nella ricostruzione del profilo biografico del musicista e nella trascrizione delle canzonette a tre voci, l’Amorose Faville (1608). L’autrice sarà intervistata da Matteo Martelli, presidente del Centro Studi “M. Pancrazi”, che ne ha curato l’edizione.

Alle ore 17, un altro appuntamento per bambini, questa volta però a Piazza Varchi con il truccabimbidel Zoo Magical animazione e con lo spettacolo deiburattini che presenterà le avventure di Peter Pan. Intanto i più piccoli saranno attesi anche in via Romaper il Minicar Show, l’esposizione di vetture minicar tunizzate ed addobbate nello spirito del Natale. Iscrizione e partecipazione gratuita.



Natale a Montevarchi è anche spazio all’arte e alla creatività. Dal 14 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Palazzo del Podestà ospita la Mostra “Le Velature di Leonardo” di Vincenzo Nasuto. La mostra rimane aperta nei giorni: giovedì, sabato e domenica e festivi:10-13 e 16-19 e il venerdì: 16-19. Arte e moda si tendono la mano e si fondono in questa mostra che vuole rendere omaggio al genio toscano. Originalità ed eleganza sono le caratteristiche di questa sperimentazione che l’artista crea su tessuti, composti da modal e seta, per imprimere, personaggi, dettagli, particolari creati da Leonardo. Il risultato offre la possibilità di indossare delicati foulard in edizione limitatissima.

Domenica 15 dicembre dalle 10 alle 19 le bancarelle di lavori artistici e opere del ingegno creativo ma anche prodotti delle gastronomia prenderanno posto in via Roma per dare vita ad “Assaggiando Natale. Mercatino dei Mestieri e dei Sapori”

La stessa giornata è in tempo di festeggiamenti per il Museo Paleontologico e con 190 candeline sulla torta ricorda i suoi anni di vita. Per l’occasione, dalle ore 15.00, alle 18.30 si terrà un laboratorio didattico per i bambini dai 3 agli 11 anni e le famiglie che vorranno giocare, sperimentare, divertirsi al museo. Le attività saranno organizzate su due turni per fascia d’età: I° Turno: dalle 15 alle 16:30 per bambini dai 6 agli 11 anni I° Turno: dalle 17alle 18:30 per bambini dai 3 ai 5 anni (accompagnati da un adulto)Costo: 7€ / 5€ (se Piccoli Grandi Amici del Museo): prenotazione obbligatoria.

Per informazioni: 055 9812227 [email protected]

Intanto, nella stessa giornata, piazza Varchi dalle 16.30 diventerà spazio di musica e animazione con il Dj Mad.