La Misericordia cerca nuovi volontari

L’associazione cavrigliese ha avviato una serie di incontri informativi nel territorio comunale per presentare il “corso livello base” necessario per poter entrare a far parte degli operatori della Misericordia

Grazie all’impegno e alla consueta professionalità dei “nostri” volontari, la Misericordia di Cavriglia dal 2019 è entrata nella “rete” del 118 e coprirà i servizi di emergenza urgenza coordinati dal 118 della provincia di Arezzo per 8 turni mensili, due giorni ogni settimana. Per far fronte a questo nuovo impegno l’associazione, proprio in questi giorni, ha avviato una serie di incontri informativi nel territorio comunale in cui verrà presentato il “corso livello base” necessario per poter entrare a far parte degli operatori della Misericordia.

Prossimi incontri:− Mercoledì 16 gennaio dalle 21 al Circolo di Castelnuovo dei Sabbioni− Mercoledì 23 gennaio dalle 21 al Centro Sociale “Filo D’Argento” di Cavriglia

Conclusi i corsi informativi, che nei giorni precedenti si sono tenuti anche a Santa Barbara e Meleto, martedì 29 gennaio prossimo alle 21, sempre al Centro Sociale “Filo D’Argento” di Cavriglia, inizierà il corso di formazione “vero e proprio” che consentirà al termine di diventare operatore della Misericordia.



Per info: 3342384357 – 055 9166444