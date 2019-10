La nuova sede della VAB di Castiglion Fiorentino si dota di un idrante

Dopo l’inaugurazione dell’ala dedicata alla rimessa dei mezzi, avvenuta lo scorso 5 aprile, oggi la sede della VAB si dota di un nuovo idrante che Nuove Acque ha donato, installandolo a proprie spese. L’inaugurazione si è tenuta questa mattina alla presenza dei vertici di Nuove Acque che hanno incontrato una delegazione della VAB, la Vigilanza Antincendio Boschivo della protezione civile di Castiglion Fiorentino, per un confronto sul corretto uso della risorsa idrica nei vari campi di applicazione.

L’azione di “questi angeli con la tuta arancione” non si limita alle attività di contrasto agli incendi. Durante tutto l’anno collaborano sia con l’Amministrazione Comunale che con le varie Associazioni del territorio per il corretto svolgimento delle manifestazioni. La VAB di Castiglion Fiorentino, nata nel 1992, oggi conta 80 iscritti di cui una 45 operativi. Il suo parco macchine è composto da 4 mezzi attrezzati per l’antincendio, di cui uno può essere trasformato in un mezzo per la Protezione Civile, e un mezzo di trasporto. Fa parte sia della Colonna Mobile Regionale che della Consulta del Volontariato provinciale. Dal 1997 in poi, anno del terremoto a Colfiorito (Umbria) ogni qualvolta suona la ‘campanella’ i volontari partono alla volta dei luoghi colpiti da calamità. Un impegno costante e disinteressato visto che la VAB è composta esclusivamente da volontari.

“Un giorno importante per la VAB che potrà usufruire da ora in poi di un idrante utilissimo per ricaricare i mezzi antincendio con notevole risparmio di tempo e quindi consentendo un miglioramento notevole di tutto il servizio. Un ringraziamento a Nuove Acque per la donazione fatta non solo alla VAB ma indirettamente anche a tutta la comunità castiglionese” ha dichiarato Luca Fabianelli. “Parte da Castiglion Fiorentino e dalla valdichiana aretina il programma di eventi per i 20 anni di attività di Nuove Acque – dichiara il Presidente di Nuove Acque Paolo Nannini – Un programma che vuole toccare tutto il territorio servito, valorizzando gli investimenti fatti, sempre con il massimo rispetto per l’ambiente e la risorsa idrica”. “Un ringraziamento a tutti i volontari per il servizio reso a tutta la comunità, sono sempre pronti ad affrontare le emergenze ed esigenze che arrivano dalla popolazione” ha concluso il sindaco Mario Agnelli.